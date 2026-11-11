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11.11.2026 08:30:36
Eon bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
(Ausführliche Fassung)
ESSEN (awp international) - Der Energiekonzern Eon hält an seinen Investitionsplänen fest. Zwar sieht der Dax-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur vorgibt und die für Eon massgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung. Die Aktie war vorbörslich kaum bewegt.
Analysten hatten im Vorfeld gemutmasst, dass Eon seine Investitionspläne nach oben schrauben könnte. Die Mehrzahl der Verteilnetzbetreiber hatte zuletzt nämlich Netzausbaupläne veröffentlicht, die darauf schliessen liessen, dass höhere Investitionen nötig sind, um den erwarteten Strombedarf und die -erzeugung zu decken.
Rund 80 Prozent der von Eon geplanten Investitionen entfallen auf das Netzgeschäft, welches eine wichtige Rolle beim Energie-Umbau Deutschlands hin zur Klimaneutralität spielt. So speisen fast alle Wind- und Solaranlagen ihren Strom in das Verteilnetz ein. Um das erklärte Ziel einer emissionsfreien Stromerzeugung in Deutschland 2035 zu erreichen, braucht es deshalb hohe Investitionen, unter anderem in Neuanschlüsse und die Modernisierung.
In den ersten neun Monaten nahmen die Essener rund 5,2 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand und damit kaum mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte nahezu bei 7,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.
2026 will Eon unverändert 8,7 Milliarden Euro investieren. Für die Jahre 2026 bis 2030 sind rund 48 Milliarden Euro Investitionen das Ziel./lew/niw/stk
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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