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11.11.2026 13:42:36

Eon bestätigt Investitionsziel - Aktie im Minus

E.ON
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(neu: Aussagen aus Investoren-Call, Analystenstimmen, Kurs)

ESSEN (awp international) - Der Energiekonzern Eon hält an seinen Investitionsplänen fest. Zwar sieht der Dax-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Die Aktie gab in einem freundlichen Markt nach.

Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgibt und die für Eon massgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung. Diesbezüglich gab es zuletzt für Eon zwar durchaus gute Nachrichten und Jakobi kann sich gegen Ende der Dekade auch grundsätzlich höhere Investitionen vorstellen, will sich aber bis Anfang 2027 nicht in die Karten schauen lassen.

Analysten hatten gemutmasst, dass Eon bereits jetzt seine Investitionspläne nach oben schrauben könnte. Die Mehrzahl der Verteilnetzbetreiber hatte zuletzt nämlich Netzausbaupläne veröffentlicht, die darauf schliessen liessen, dass höhere Investitionen nötig sind, um den erwarteten Strombedarf und die -erzeugung zu decken.

Der Grossteil der von Eon geplanten Investitionen entfallen auf das Netzgeschäft, welches eine wichtige Rolle beim Energie-Umbau Deutschlands hin zur Klimaneutralität spielt. So speisen fast alle Wind- und Solaranlagen ihren Strom in das Verteilnetz ein. Um das erklärte Ziel einer emissionsfreien Stromerzeugung in Deutschland 2035 zu erreichen, braucht es deshalb hohe Investitionen, unter anderem in Neuanschlüsse und die Modernisierung.

In den ersten neun Monaten nahmen die Essener rund 5,2 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand und damit kaum mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte nahezu bei 7,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

Zur Mittagszeit notierte die Aktie 1,3 Prozent tiefer. Deutsche-Bank-Experte James Brand sah die Neunmonatszahlen im Rahmen der Erwartungen. Sein Kollege Javier Garrido von JPMorgan verwies darauf, dass der bereinigte Gewinn etwas höher ausgefallen sei als erwartet. Dies führte er aber auf nicht zahlungswirksame Derivate im Kontext der Energiebeschaffung für Endkunden zurück, welche sich 2027 auflösen dürften. Vor allem aber drehten sich die Kommentare der Analysten um die ausstehenden regulatorischen Entscheidungen und ihren Einfluss auf Eons Investitionen.

Im laufenden Jahr will Eon unverändert 8,7 Milliarden Euro investieren. Für die Jahre bis 2030 sind in Summe rund 48 Milliarden Euro das Ziel. Falls die Rahmenbedingungen stimmen, kann Finanzchefin Jakobi sich vorstellen, gegen Ende der Dekade etwas mehr zu investieren. In einer Telefonkonferenz mit Investoren sprach sie von 1,5 bis 2 Milliarden Euro in den Jahren 2029 und 2030 in Deutschland, wobei Bernstein-Analyst Bartlomiej Kubicki auch Potenzial für 2028 sieht. Eine entsprechende Entscheidung will Jakobi aber erst mit Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr Anfang 2027 bekannt gegeben.

Die Managerin befürwortete weiterhin die jüngst erfolgte Entscheidung der Bundesnetzagentur, den Zeitplan für die endgültige Festlegung der ab 2028 geltenden Bedingungen für Gas-Investitionen zu verschieben. Der Regulator will so den sich in den vergangenen Monaten veränderten Marktbedingungen Rechnung tragen.

In der Folge verschieben sich die Beobachtungszeiträume für die Berechnung der zulässigen Renditeparameter, wodurch die zuletzt gestiegenen Zinsen und die starken Sprünge am Anleihemarkt bei den regulatorischen Vorgaben Berücksichtigung finden dürften. Wenngleich für Eon die Bedingungen im Gas-Markt eher untergeordneter Natur sind, dürfte sich auch die Entscheidung für die Bedingungen im Strom-Bereich verzögern und womöglich entsprechende Anpassungen beinhalten./lew/niw/jha/

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