Eolus Vind (B) gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.90 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eolus Vind (B) ein EPS von -3.860 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 393.0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch