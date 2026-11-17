eole präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 17.47 JPY. Im letzten Jahr hatte eole einen Gewinn von 0.640 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 7.65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch