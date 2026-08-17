eole informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

eole hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eole 1.33 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat eole 6.17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 448.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch