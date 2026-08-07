EOG Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EOG Resources äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 5.15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EOG Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 2.46 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat EOG Resources 8.52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 58.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch