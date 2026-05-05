EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.05.2026 23:55:04
EOG Resources Posts Higher Earnings In Q1
(RTTNews) - Tuesday, EOG Resources, Inc. (EOG) announced its first-quarter financial results, reporting earnings of $1.980 billion, or $3.70 per share, compared to $1.463 billion, or $2.65 per share, in the prior year.
On an adjusted basis, earnings for the period stood at $1.825 billion, or $3.41 a share, compared to $1.586 billion, or $2.87 a share, in the previous year.
Revenue increased to $6.921 billion from last year's $5.669 billion.
In the after-hours, EOG is trading at $140.95, up 0.09 percent on the NYSE.
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterlesen!
Nachrichten zu EOG Resources Inc.
|
04.05.26
|Ausblick: EOG Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.05.26
|S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.04.26
|S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in EOG Resources von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in EOG Resources von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.04.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.03.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
31.03.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu EOG Resources Inc.
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Fortschritte im Nahost-Krieg: SMI und DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schliessen mit Plus -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die US-Börsen präsentierten sich mit Gewinnen. In Asien hatten die Verkäufer die Oberhand im Handel.