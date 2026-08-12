Envoy Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Envoy Medical gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Envoy Medical im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Envoy Medical 0.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch