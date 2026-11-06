Envista stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Envista liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Envista die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3.11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Envista noch ein Gewinn pro Aktie von -0.180 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 691.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 669.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch