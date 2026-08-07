Envista präsentierte Quartalsergebnisse

Envista präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 730.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 682.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch