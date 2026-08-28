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28.08.2026 06:37:00
Envirotek Remediation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Envirotek Remediation hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.0 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.0 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
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