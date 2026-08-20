Envirotech Vehicles zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Envirotech Vehicles stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 153.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch