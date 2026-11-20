Envirotech Vehicles stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.34 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.790 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch