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20.11.2026 06:37:00
Envirotech Vehicles stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Envirotech Vehicles stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0.34 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.790 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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