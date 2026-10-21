Environmental Tectonics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Environmental Tectonics hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.04 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Environmental Tectonics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.3 Millionen USD im Vergleich zu 17.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch