ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 29.91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER ein Ergebnis je Aktie von -9.290 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 694.7 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 26.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 950.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch