ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER legte Quartalsergebnis vor

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -34.340 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 821.4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 25.68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER ein Gewinn pro Aktie von 1.66 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8.39 Prozent auf 6.10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5.59 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch