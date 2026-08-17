|
17.08.2026 06:37:00
ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER legte Quartalsergebnis vor
ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -34.340 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 821.4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.27 Milliarden JPY ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 25.68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER ein Gewinn pro Aktie von 1.66 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8.39 Prozent auf 6.10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5.59 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.