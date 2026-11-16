Envirologic AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Envirologic AB hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Envirologic AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 13.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch