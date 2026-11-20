Enviro-Serv stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enviro-Serv einen Umsatz von 0.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch