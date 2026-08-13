Enviro Infra Engineers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enviro Infra Engineers hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49.09 Prozent auf 3.59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch