Enviri II: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enviri II hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.70 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Enviri II ebenfalls 1.700 USD je Aktie eingebüsst.

Im abgelaufenen Quartal hat Enviri II 316.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 316.7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch