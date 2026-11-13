ENVIPRO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ENVIPRO liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ENVIPRO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ENVIPRO ein EPS von 10.64 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11.27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch