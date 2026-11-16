Enveric Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enveric Biosciences hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10.810 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch