Envases del Pacifico verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Envases del Pacifico liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Envases del Pacifico die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.11 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.250 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13.99 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 9.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.81 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch