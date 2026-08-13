Envar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Envar hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.19 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.380 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53.7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 120.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Envar einen Umsatz von 24.4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch