Entwicklungshilfeminister Müller kritisiert EU-Corona-Strategie

BERLIN (Dow Jones)--In der Bundesregierung regt sich Kritik an der EU-Strategie zum Wiederaufbauplan in der Corona-Krise. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat die Corona-Bekämpfungsstrategie der Europäischen Kommission kritisiert. "Wo ist das europäische Pandemie- und Recovery-Programm für unsere unmittelbare Nachbarschaft in Afrika oder Nahost? Fast 2000 Milliarden Euro hat Brüssel beschlossen - davon geht aber kein einziger zusätzlicher Eurocent in die Bekämpfung der Corona-Krise in Entwicklungsländern", sagte der CSU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag. Angesichts dieser Tatsache frage er sich, "ob überhaupt verstanden wurde, dass diese Pandemie nur weltweit oder gar nicht besiegt werden kann".

Auch den Green Deal der neuen EU-Kommission hält Müller für nicht ausreichend. "Europas Green Deal wirkt nur nach innen. Er muss dringend um eine Afrika-Komponente ergänzt werden." Die Klimakatastrophe könne nur abgewendet werden, wenn eine Energiewende in der Dritten Welt erreicht werde. "Die EU braucht dringend einen Afrikakommissar mit echten Kompetenzen und Zuständigkeiten. Geht es weiter so wie bisher, vergeben wir riesige Chancen."

August 09, 2020 06:40 ET (10:40 GMT)