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11.11.2026 12:42:37
Entwarnung der SNB: Keine Anzeichen für Kreditklemme
SNB-Präsidentin Barbara Janom Steiner und SNB-Chef Martin Schlegel haben sich am Mittwoch zur jährlichen Aussprache mit dem Bundesrat getroffen.
Laut Schlegel hat sich der Schweizer Kreditmarkt insgesamt sich als "widerstandsfähig erwiesen", heisst es in einer Mitteilung. So sei das inländische Kreditvolumen trotz des Untergangs der Credit Swiss in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. "Anzeichen einer Kreditklemme gibt es weiterhin keine", so das Communiqué.
Das Risiko für die Finanzstabilität von Finanzintermediären ausserhalb des Bankensektors, wie etwa Anlagefonds, erachtet die SNB gegenwärtig als "begrenzt". Sie bezeichnete sie gleichzeitig als einen wichtigen Akteur für das Schweizer Finanzsystem.
Konjunkturerwartungen bestätigt
Die Risiken für die Weltwirtschaft blieben jedoch wegen des Anstiegs der Energiepreise hoch. Auch das handelspolitische Umfeld und die Wechselkursentwicklung seien Risikofaktoren.
Die SNB bestätigte dennoch ihre Einschätzungen der Lagebeurteilung vom September. Das Wachstum für das Gesamtjahr 2026 soll zwischen 1,5 und 2,0 Prozent liegen. Für 2027 wird unverändert ein Plus von rund 1,5 Prozent erwartet. Die Inflation bewege sich weiterhin innerhalb des Zielband von 0 bis 2 Prozent.
cg/rw
Bern (awp)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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