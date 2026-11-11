Entwarnung der SNB: Keine Anzeichen für Kreditklemme

Dabei ging es auch um Fragen der Finanzstabilität.

Laut Schlegel hat sich der Schweizer Kreditmarkt insgesamt sich als "widerstandsfähig erwiesen", heisst es in einer Mitteilung. So sei das inländische Kreditvolumen trotz des Untergangs der Credit Swiss in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. "Anzeichen einer Kreditklemme gibt es weiterhin keine", so das Communiqué.

Das Risiko für die Finanzstabilität von Finanzintermediären ausserhalb des Bankensektors, wie etwa Anlagefonds, erachtet die SNB gegenwärtig als "begrenzt". Sie bezeichnete sie gleichzeitig als einen wichtigen Akteur für das Schweizer Finanzsystem.

Konjunkturerwartungen bestätigt

Die Risiken für die Weltwirtschaft blieben jedoch wegen des Anstiegs der Energiepreise hoch. Auch das handelspolitische Umfeld und die Wechselkursentwicklung seien Risikofaktoren.

Die SNB bestätigte dennoch ihre Einschätzungen der Lagebeurteilung vom September. Das Wachstum für das Gesamtjahr 2026 soll zwischen 1,5 und 2,0 Prozent liegen. Für 2027 wird unverändert ein Plus von rund 1,5 Prozent erwartet. Die Inflation bewege sich weiterhin innerhalb des Zielband von 0 bis 2 Prozent.

cg/rw

Bern (awp)