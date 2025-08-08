Enttäuschte Erwartungen: The Trade Desk-Aktie verzeichnet Kurseinbruch

• The Trade Desk meldet für das zweite Quartal 2025 einen Umsatzanstieg• Unternehmen ernennt Alex Kayyal zum neuen CFO und Omar Tawakol in den Verwaltungsrat• Für das dritte Quartal 2025 wird ein Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar prognostiziert

The Trade Desk hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und gleichzeitig personelle Veränderungen auf Führungsebene bekannt gegeben. Trotz eines starken Quartalsabschlusses reagiert die Aktie im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursverlusten.

Q2-Finanzergebnisse und Ausblick

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 auf 694 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 90 Millionen US-Dollar, verglichen mit 85 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In der Mitteilung hob CEO und Mitgründer Jeff Green die kontinuierliche Innovationsarbeit hervor und betonte, dass man den digitalen Werbemarkt weiterhin übertreffe. Für das dritte Quartal 2025 gibt das Unternehmen einen Ausblick, der einen Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von rund 277 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Kundenbindungsrate lag im zweiten Quartal weiterhin bei über 95 Prozent.

Führungswechsel im Unternehmen

In einer weiteren Pressemitteilung gab The Trade Desk bekannt, dass Alex Kayyal mit Wirkung zum 21. August zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt wird. Kayyal, der bereits seit Februar 2025 im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt und ein früher Investor war, wird die langjährige Finanzstrategie des Unternehmens leiten. Die bisherige CFO Laura Schenkein, die über ein Jahrzehnt in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig war, wird bis zum Jahresende in einer nicht-exekutiven Rolle bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Zusätzlich gab das Unternehmen die Ernennung von Omar Tawakol in den Verwaltungsrat bekannt. Tawakol, ein erfahrener Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Werbetechnologie und künstlicher Intelligenz, ist Gründer von Rembrand, einer KI-Plattform für virtuelle Produktplatzierungen. Zuvor hatte er bereits die Unternehmen BlueKai und Voicea gegründet.

Überblick zur The Trade Desk-Aktie

Die Aktienkurse von The Trade Desk reagierten deutlich auf die Veröffentlichungen. Anleger hatten sich bei den Umsätzen scheinbar mehr erhofft. Die Aktie, die den regulären NASDAQ-Handel bei 88,33 US-Dollar beendete, gibt im vorbörslichen Handel um 28,87 Prozent nach und notiert bei 62,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch