Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’862 0.1%  SPI 16’580 0.1%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’126 -0.3%  Euro 0.9415 0.1%  EStoxx50 5’335 0.1%  Gold 3’400 0.1%  Bitcoin 94’375 -0.3%  Dollar 0.8083 0.2%  Öl 66.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Saisonale ETF-Strategien: Was dahinter steckt
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Rekordgewinn im zweiten Quartal
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
BTC, ETH & Co. ziehen an: Trump will Bitcoin und Co. in US-Altersvorsorge integrieren
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Trotz Umsatzsteigerung 08.08.2025 10:21:29

Enttäuschte Erwartungen: The Trade Desk-Aktie verzeichnet Kurseinbruch

Enttäuschte Erwartungen: The Trade Desk-Aktie verzeichnet Kurseinbruch

Der Werbetechnologie-Anbieter The Trade Desk meldet starke Q2-Zahlen und kündigt wichtige Führungswechsel an.

The Trade Des a
70.65 CHF 10.47%
Kaufen Verkaufen
• The Trade Desk meldet für das zweite Quartal 2025 einen Umsatzanstieg
• Unternehmen ernennt Alex Kayyal zum neuen CFO und Omar Tawakol in den Verwaltungsrat
• Für das dritte Quartal 2025 wird ein Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar prognostiziert

The Trade Desk hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und gleichzeitig personelle Veränderungen auf Führungsebene bekannt gegeben. Trotz eines starken Quartalsabschlusses reagiert die Aktie im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursverlusten.

Q2-Finanzergebnisse und Ausblick

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 auf 694 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 90 Millionen US-Dollar, verglichen mit 85 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In der Mitteilung hob CEO und Mitgründer Jeff Green die kontinuierliche Innovationsarbeit hervor und betonte, dass man den digitalen Werbemarkt weiterhin übertreffe. Für das dritte Quartal 2025 gibt das Unternehmen einen Ausblick, der einen Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von rund 277 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Kundenbindungsrate lag im zweiten Quartal weiterhin bei über 95 Prozent.

Führungswechsel im Unternehmen

In einer weiteren Pressemitteilung gab The Trade Desk bekannt, dass Alex Kayyal mit Wirkung zum 21. August zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt wird. Kayyal, der bereits seit Februar 2025 im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt und ein früher Investor war, wird die langjährige Finanzstrategie des Unternehmens leiten. Die bisherige CFO Laura Schenkein, die über ein Jahrzehnt in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig war, wird bis zum Jahresende in einer nicht-exekutiven Rolle bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Zusätzlich gab das Unternehmen die Ernennung von Omar Tawakol in den Verwaltungsrat bekannt. Tawakol, ein erfahrener Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Werbetechnologie und künstlicher Intelligenz, ist Gründer von Rembrand, einer KI-Plattform für virtuelle Produktplatzierungen. Zuvor hatte er bereits die Unternehmen BlueKai und Voicea gegründet.

Überblick zur The Trade Desk-Aktie

Die Aktienkurse von The Trade Desk reagierten deutlich auf die Veröffentlichungen. Anleger hatten sich bei den Umsätzen scheinbar mehr erhofft. Die Aktie, die den regulären NASDAQ-Handel bei 88,33 US-Dollar beendete, gibt im vorbörslichen Handel um 28,87 Prozent nach und notiert bei 62,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA zwischen den Fronten: China befragt zu KI-Sicherheitsrisiken - NVIDIA dementiert Vorwürfe
CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA
Airbus-Aktie leicht im Minus: Juli-Auslieferungszahlen

Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu The Trade Desk Inc (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?