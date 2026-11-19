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19.11.2026 06:37:00
Entrepreneur Universe Bright Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Entrepreneur Universe Bright Group Registered hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Entrepreneur Universe Bright Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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