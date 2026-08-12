Entravision Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Entravision Communications hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.19 USD. Im letzten Jahr hatte Entravision Communications einen Gewinn von -0.040 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 126.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 227.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 100.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch