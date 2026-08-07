Entrada Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Entrada Therapeutics hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.01 USD gegenüber -1.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 53.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch