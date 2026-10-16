Entra ASA Unitary 144A-Reg S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Entra ASA Unitary 144A-Reg S hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.48 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Entra ASA Unitary 144A-Reg S ein Ergebnis je Aktie von 1.23 NOK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entra ASA Unitary 144A-Reg S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 814.0 Millionen NOK im Vergleich zu 844.0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch