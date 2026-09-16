Enterra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enterra äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Enterra im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20.0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.04 Millionen USD im Vergleich zu 0.05 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch