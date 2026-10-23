Enterprise Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Enterprise Financial Services hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 251.5 Millionen USD, gegenüber 274.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch