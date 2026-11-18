Entero Therapeutics hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Entero Therapeutics ein EPS von -0.750 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch