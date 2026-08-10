Entero Healthcare Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Entero Healthcare Solutions hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.77 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.39 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.40 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 14.04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch