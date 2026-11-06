Entero Healthcare Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Entero Healthcare Solutions hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10.47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.26 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.87 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch