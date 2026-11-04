Entergy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Entergy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.53 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch