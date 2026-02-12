Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.02.2026 12:47:26
Entergy Guides FY26 In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Entergy Corp. (ETR) said it now projects adjusted earnings guidance for the full-year 2026 in a range of $4.25 to $4.45 per share.
On average, 24 analysts polled expected the company to report earnings of $4.40 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
In Thursday's pre-market trading, ETR is trading on the NYSE at $97.75, down $2.46 or 2.45 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu Entergy Corp.
|
11.02.26
|Ausblick: Entergy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Entergy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26