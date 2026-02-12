Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 12:47:26

Entergy Guides FY26 In Line With Estimates - Update

Entergy
76.94 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Entergy Corp. (ETR) said it now projects adjusted earnings guidance for the full-year 2026 in a range of $4.25 to $4.45 per share.

On average, 24 analysts polled expected the company to report earnings of $4.40 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

In Thursday's pre-market trading, ETR is trading on the NYSE at $97.75, down $2.46 or 2.45 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

