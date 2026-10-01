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01.10.2026 06:37:00
Enter Air SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Enter Air SA veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.61 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 9.16 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 995.7 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 789.7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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