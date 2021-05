Entente historique entre l'ACQ et l'Alliance syndicale

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs jours d'intenses négociations, l'Association de la construction du Québec est heureuse d'être venue à une entente de principe avec l'Alliance syndicale aux alentours de 17 h, mercredi soir. Il s'agit de la première entente dans le secteur de la construction sans conflit de travail depuis 2010.

« Nous sommes heureux d'en arriver à une entente. Les entrepreneurs en construction peuvent compter sur des travailleurs et des travailleuses qui sont passionnés et dévoués. Nous sommes donc d'autant plus satisfaits d'avoir pu éviter un conflit de travail. Alors que le secteur de la construction fait face à plusieurs enjeux d'importance, comme la hausse des coûts des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre, nous pourrons désormais consacrer tous nos efforts à la relance économique du Québec », soutien Jean-François Arbour, ing., président de l'ACQ.

Afin de respecter les instances décisionnelles de l'ACQ et de l'Alliance syndicale qui devront se prononcer sur cette entente, le contenu demeurera confidentiel jusqu'à ce que celui-ci ait été entériné. Plus de détails seront partagés à ce moment.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

SOURCE Association de la construction du Québec