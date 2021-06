Entente de principe globale entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Franchissant un pas de plus vers le renouvellement des conventions collectives de l'ensemble des employés des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de principe globale avec le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) qui représente plus de 21 000 professionnels.

Cette entente de principe globale touche autant les questions salariales que les conditions de travail.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citation :

« Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des équipes de négociations. Grâce à votre travail, nous sommes en mesure de présenter aujourd'hui une entente gagnante pour l'ensemble des professionnels de la fonction publique québécoise, tout en respectant le cadre financier du gouvernement. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor