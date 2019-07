Entente de principe entre la Société des établissements de plein air du Québec et son personnel

QUÉBEC, le 20 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec se réjouit du résultat positif des échanges qui ont eu lieu entre la Société des établissements de plein air du Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), auxquels sont affiliés les différents groupes d'employés.

En effet, les parties en sont venues à une entente de principe, laquelle permet de franchir une étape importante dans le processus conduisant au renouvellement des conventions collectives de ce groupe d'employés. La négociation demeure une opération délicate mais porteuse lorsque des compromis sont faits de part et d'autre.

Le texte de cette entente sera rédigé au cours des prochaines semaines et sera ensuite soumis par le SFPQ à l'approbation de ses membres. Comme dans toute négociation, son contenu demeure confidentiel jusqu'à ce qu'elle ait été entérinée par les membres.

Citation

« Je tiens à remercier les équipes de négociation et le conciliateur pour le travail effectué. Outre l'employeur et son personnel, c'est aussi l'ensemble des Québécois qui pourront bénéficier de cette entente, tout spécialement en cette période estivale où les vacances sont à l'agenda de plusieurs. »

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé

« Je suis heureux de constater que la signature de cette entente de principe permettra aux Québécoises et Québécois et aux touristes présents un peu partout au Québec de profiter des splendeurs offertes à travers le réseau de la Sépaq. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des espaces aussi magnifiques avec un personnel sympathique et qualifié. J'en profite aussi pour remercier la haute direction de la Sépaq et l'équipe de négociation pour tout le travail effectué au cours des derniers mois qui a mené à cet accord de principe avec le SFPQ. »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor