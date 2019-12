Entente de partenariat régional en tourisme - Investissements de près de 5 M$ dans la région du Centre-du-Québec

TINGWICK, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec et Tourisme Centre‑du‑Québec annoncent l'attribution d'une aide financière de 100 000 $ à la Station du mont Gleason pour soutenir un projet d'agrandissement des installations, d'acquisition d'équipements et d'aménagement d'une remontée quadruple, dont l'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Cette initiative totalise des investissements de près de 5 millions de dollars dans la région.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le président du comité de gestion de l'Entente de partenariat régional en tourisme du Centre-du-Québec et directeur général de Tourisme Centre-du-Québec, M. Yves Zahra.

La somme accordée provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec.

« Votre gouvernement est très fier de soutenir l'agrandissement et la bonification des installations de la Station du mont Gleason. Cet appui lui permettra d'être encore plus attrayante grâce à des améliorations bien pensées par les promoteurs et en parfaite symbiose avec les priorités régionales. Ce projet, qui rehausse la qualité de notre offre touristique et l'accueil que nous réservons aux visiteurs d'ici et d'ailleurs, est le parfait exemple d'initiatives qui permettent au Québec de se démarquer comme destination de calibre mondial. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je salue cette annonce de notre gouvernement et de Tourisme Centre-du-Québec, laquelle contribue au développement économique et touristique de notre région. Je félicite d'ailleurs les promoteurs et toute l'équipe de la Station du mont Gleason pour ce projet porteur, qui promet d'attirer encore plus de visiteurs et d'amateurs de plein air et d'activités hivernales chez nous! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Depuis plus de trente ans, la Station du mont Gleason se fait un devoir d'améliorer et de bonifier son offre pour attirer les visiteurs et leur faire vivre une expérience familiale authentique. Ici, dans le Centre-du-Québec, nous sommes fiers du travail accompli par l'équipe, autant pour la qualité de l'enneigement et des infrastructures de la station que pour sa volonté de maintenir des standards de haut niveau. »

Yves Zahra, président du comité de gestion de l'Entente de partenariat régional en tourisme du Centre-du-Québec et directeur général de Tourisme Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le projet permet de bonifier l'offre hivernale et l'offre de plein air de la Station du mont Gleason, le centre de glisse le plus important du Centre-du-Québec.

Plus précisément, il vise :

à remplacer deux arbalètes par une nouvelle remontée quadruple, qui permettra de doubler la capacité de remontée de la station;



à bonifier le système d'enneigement par l'achat de 21 enneigeurs et la modification de deux canons à neige afin de les rendre plus performants;



à agrandir le chalet principal ainsi qu'à y ajouter une passerelle à l'intérieur et des places assises;



à agrandir le local de location d'équipements et à y ajouter des places assises.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020 .

et de son . Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

