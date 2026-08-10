Ensuiko Sugar Refining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ensuiko Sugar Refining hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.72 Prozent auf 8.64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.79 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch