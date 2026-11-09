Ensuiko Sugar Refining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ensuiko Sugar Refining gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 13.65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ensuiko Sugar Refining 28.96 JPY je Aktie eingenommen.

Ensuiko Sugar Refining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch