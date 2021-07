Enstar kündigt zwei Transaktionen mit Hillhouse an

Strategischer Rückkauf der Beteiligung der Hillhouse-Fonds an Enstar

Erwerb der Beteiligung einer Hillhouse-Tochtergesellschaft an Enhanzed Re

HAMILTON, Bermuda, July 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Rückkauf von insgesamt 3.749.400 Stammaktien von Enstar, die von Fonds gehalten werden, die von Hillhouse Capital Management ("Hillhouse") verwaltet werden, zu einem Preis von 234,52 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen, was einem Gesamtwert von 879,3 Millionen US-Dollar mit Abschlag auf den Buchwert entspricht. Die Aktien stellen die gesamte Beteiligung der Hillhouse-Fonds an Enstar dar, die 16,9 % der Stammaktien insgesamt und 9,4 % der stimmberechtigten Stammaktien ausmacht. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 21. Juli 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Am selben Tag stimmte die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Enstar dem Kauf der gesamten 27,7%igen Beteiligung einer Hillhouse-Tochtergesellschaft an Enhanzed Reinsurance Ltd. ("Enhanzed Re") zu einem geschätzten Kaufpreis von 228,7 Millionen US-Dollar zu. Der Kaufpreis wurde auf Basis von 90 % des geschätzten Gesamteigenkapitals von Enhanzed Re zum 30. Juni 2021 festgelegt, vorbehaltlich einer Anpassung nach Fertigstellung der Bilanz der Enhanzed Re zu diesem Datum.

Nach dem Erwerb der Anteile an Enhanzed Re von der Hillhouse-Tochtergesellschaft erhöht sich die Beteiligung von Enstar an dem auf den Bermudas ansässigen Rückversicherer von 47,4 % auf 75,1 %; die übrigen 24,9 % hält weiterhin der Joint-Venture-Partner Allianz SE. Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschliesslich der Genehmigung durch die Finanzaufsichtsbehörde der Bermudas, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen.

Enstar beabsichtigt, die im Rahmen der beiden Vereinbarungen getätigten Käufe aus Barmitteln und der verfügbaren Liquidität aus seiner revolvierenden Kreditlinie zu finanzieren. Das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm von Enstar wurde beendet.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, erklärt: "Wir sehen diese Transaktionen als eine attraktive Gelegenheit für Enstar, Kapital strategisch einzusetzen, um Aktien mit einem Abschlag auf den Buchwert zurückzukaufen und die Kontrolle über die Enhanzed Re-Plattform zu Bedingungen zu erwerben, die für Enstar voraussichtlich einen Wertzuwachs darstellen."

"Nach Abschluss des Aktienrückkaufs und dem Erwerb der Beteiligung an Enhanzed Re wird Enstar eine starke Kapital- und Liquiditätsposition beibehalten, die es uns ermöglicht, zukünftige Run-off-Transaktionen weiter zu verfolgen", so Silvester weiter. Im Jahr 2021 haben wir bereits Transaktionen mit einem Rekordvolumen abgeschlossen, und wir blicken weiterhin auf eine gesunde Legacy-Pipeline."

Die Hillhouse-Fonds hatten ursprünglich im Jahr 2016 Anteile an Enstar von Goldman Sachs erworben. 2018 erfolgte der Erwerb weiterer Anteile in einem Tauschgeschäft mit Enstar.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der Nasdaq notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Über Enhanzed Re

Enhanzed Re ist ein auf den Bermudas ansässiger Class-4- und Class-E-Rückversicherer mit Vermögenswerten von rund 4 Milliarden USD, der Lebens-, Sach-Run-Off- sowie Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft rückversichert, das hauptsächlich von der Allianz SE und Enstar bezogen wird.

