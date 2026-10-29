Ensign Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ensign Group präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.42 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ensign Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.48 Milliarden USD im Vergleich zu 1.30 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch