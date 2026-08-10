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10.08.2026 06:37:00
Ensign Energy Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ensign Energy Services lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 397.3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 372.4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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