Ensign Energy Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ensign Energy Services hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ensign Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 481.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 411.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch