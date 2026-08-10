ENSHU TRUCK legte Quartalsergebnis vor

ENSHU TRUCK präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 69.78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ENSHU TRUCK 68.55 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12.20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch